Опасные страсти на дороге в Шымкенте попали на видео

В Шымкенте нарушитель правил дорожного движения подверг опасности жизнь полицейского, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции, стражи порядка выявили агрессивное вождение водителя Daewoo Nexia с помощью цифровой системы на основе искусственного интеллекта.

"Водитель проигнорировал законное требование остановиться. Спустя время он замедлил ход, но не остановился по-настоящему. Когда полицейские попытались подойти для проверки, он резко тронулся с места. Полицейский, пытавшийся остановить нарушителя, оказался на капоте машины. Водитель не снизил скорость, рискуя жизнью сотрудника. Только после этого полицейским удалось задержать нарушителя", – рассказали в полиции.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Между тем, в области Жетысу мужчину пожизненно лишили возможности иметь водительские права за грубое правонарушение.