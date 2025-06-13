Спасение подростка на берегу Каспийского моря попало на видео

Фото: primeminister.kz

13 июня в Мангистауской области, в районе скульптурной композиции I love Aktau, спасатели во время профилактической агитационной работы заметили 17-летнего подростка, купающегося в необорудованном месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда сработали быстро. "Подросток был своевременно выведен из воды и доставлен в безопасное место. Инцидент завершился благополучно – пострадавший не нуждался в медицинской помощи", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Актау во время отдыха утонул подросток.

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