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Происшествия

Спасение подростка на берегу Каспийского моря попало на видео

подросток едва не утонул в Каспийском море, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 18:35 Фото: primeminister.kz
13 июня в Мангистауской области, в районе скульптурной композиции I love Aktau, спасатели во время профилактической агитационной работы заметили 17-летнего подростка, купающегося в необорудованном месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда сработали быстро.

"Подросток был своевременно выведен из воды и доставлен в безопасное место. Инцидент завершился благополучно – пострадавший не нуждался в медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Актау во время отдыха утонул подросток.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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