Спасение подростка на берегу Каспийского моря попало на видео
Фото: primeminister.kz
13 июня в Мангистауской области, в районе скульптурной композиции I love Aktau, спасатели во время профилактической агитационной работы заметили 17-летнего подростка, купающегося в необорудованном месте, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда сработали быстро.
"Подросток был своевременно выведен из воды и доставлен в безопасное место. Инцидент завершился благополучно – пострадавший не нуждался в медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Актау во время отдыха утонул подросток.
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