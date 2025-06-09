#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Происшествия

В Актау во время отдыха утонул подросток

в Актау во время отдыха утонул подросток, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 20:29 Фото: pixabay
9 июня около 17:40 недалеко от малой архитектурной формы I Love Aktau тонули два 13-летних подростка. В пресс-службе ДЧС Мангистауской области рассказали, что выжил только один, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, из воды пострадавших извлекли очевидцы. В результате один из подростков скончался на месте.

Отмечается, что школьники купались в необорудованном месте.

"Их вытащили очевидцы. Первый, к сожалению, погиб. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявили в ведомстве.

По вызову работали 12 специалистов департамента, пять единиц техники и одно плавсредство, а также две бригады скорой помощи, 12 полицейских и шесть патрульных машин.

Ранее сообщалось, сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Беспокойство супруги спасло жизнь жителю Степногорска
Происшествия
19:22, Сегодня
Беспокойство супруги спасло жизнь жителю Степногорска
Чиновница в Алматы пыталась заработать на детях с диагнозом ДЦП
Происшествия
18:45, Сегодня
Чиновница в Алматы пыталась заработать на детях с диагнозом ДЦП
Полкилограмма "синтетики" изъяли у 23-летнего астанчанина в Петропавловске
Происшествия
18:27, Сегодня
Полкилограмма "синтетики" изъяли у 23-летнего астанчанина в Петропавловске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: