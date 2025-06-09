В Актау во время отдыха утонул подросток

9 июня около 17:40 недалеко от малой архитектурной формы I Love Aktau тонули два 13-летних подростка. В пресс-службе ДЧС Мангистауской области рассказали, что выжил только один, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, из воды пострадавших извлекли очевидцы. В результате один из подростков скончался на месте.

Отмечается, что школьники купались в необорудованном месте.

"Их вытащили очевидцы. Первый, к сожалению, погиб. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявили в ведомстве.

По вызову работали 12 специалистов департамента, пять единиц техники и одно плавсредство, а также две бригады скорой помощи, 12 полицейских и шесть патрульных машин.

Ранее сообщалось, сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона.