В Актау во время отдыха утонул подросток
Фото: pixabay
9 июня около 17:40 недалеко от малой архитектурной формы I Love Aktau тонули два 13-летних подростка. В пресс-службе ДЧС Мангистауской области рассказали, что выжил только один, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, из воды пострадавших извлекли очевидцы. В результате один из подростков скончался на месте.
Отмечается, что школьники купались в необорудованном месте.
"Их вытащили очевидцы. Первый, к сожалению, погиб. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявили в ведомстве.
По вызову работали 12 специалистов департамента, пять единиц техники и одно плавсредство, а также две бригады скорой помощи, 12 полицейских и шесть патрульных машин.
Ранее сообщалось, сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона.
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