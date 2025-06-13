Суицид или преднамеренное убийство: астанчанин выпал из окна многоэтажки

В Астане мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или преднамеренное убийство, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло во дворе жилого комплекса на правом берегу столицы в разгар дня. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой помощи, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и астанчанин умер еще до приезда медиков. Возможно, свидетелями трагедии стали и дети, играющие во дворе многоэтажного дома.

В полиции заявили, что по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства этого смертельного падения. Известно, что погибшему мужчине было около 42 лет.

Ранее сообщалось, что уголовное дело впервые завели после смертельного падения ребенка из окна в Павлодаре.