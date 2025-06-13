Жителей пяти казахстанских городов лишили возможности отправиться в Мекку

39 казахстанцев лишили возможности посетить Мекку. Люди заплатили за поездку до 2 млн тенге, но попасть к мусульманским святыням так и не смогли, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали КТК, что туроператор постоянно переносил даты вылета, а после и вовсе перестал выходить на связь.

"Турагенты сказали то, что поначалу заблокировали их счета. То, что там какая-то проблема в Мекке. То есть там уже их не впускают. Все дела. Но это было вранье, потому что другие турагентства, получается, отправляли на Умру других людей, которые сами покупали на Умру билеты. Они через другое турагентство уже улетали. То есть это было вранье". Ильхам Гаппаров

В числе обманутых – жители Алматы, Астаны, Шымкента, Караганды и Усть-Каменогорска. Люди рассказывают, их привлекла броская реклама в соцсетях. Организаторы предлагали туры к святыням за рекордно низкую цену. Купить путевки призывал и известный казахстанский айтыскер. Он не раз появлялся в роликах. Паломники говорят: ждали вылета полгода, но менеджеры перестали выходить на связь, а офис компании и вовсе закрыли.

Тогда казахстанцы обратились в полицию. Там начали досудебное расследование по статье "Мошенничество".

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК РК. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 23 человека, которые официально обратились в полицию с заявлением". Официальный представитель ДП г. Алматы Cалтанат Азирбек

Ранее сообщалось, что паломники мира собираются в Мекке для совершения хаджа.