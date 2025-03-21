На паломников в Мекке обрушился сильный дождь

20 марта в Мекке прошел сильный дождь, который неожиданно обрушился на мусульманских паломников, сообщает Zakon.kz.

В момент дождя паломники как раз совершали обряд умры в священный месяц Рамазан. Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, дождь был воспринят верующими как благословение, принесшее облегчение от палящего зноя, который часто сопровождает паломничество в этот период. Многие паломники радостно приветствовали дождь, поскольку он принес свежесть и прохладу в столицу исламского мира.

Несмотря на сильные дожди, паломники не прекратили свои молитвы и обряды, продолжая религиозные практики на территории Харам в окружении благодати и духовного подъема. В этот особенный месяц Рамадан многие верующие считают, что дожди, особенно во время выполнения священных ритуалов, являются знамением божественного милосердия.

Muslim worshippers rejoiced in the heavy rainfall that poured over the holy city of Mecca as they performed Umrah pilgrimage during the sacred month of Ramadan pic.twitter.com/Xo3RXFpmGO — TRT World (@trtworld) March 21, 2025

Проливной дождь также стал причиной некоторых неудобств: вода затопила улицы, и местные власти активно работали над обеспечением безопасности и поддержанием порядка. Однако, несмотря на эти трудности, большинство паломников выразили благодарность за дождь и увидели в нем символическое подтверждение того, что их молитвы и усилия во время Рамадана благословляются свыше.

А 7 марта сотни верующих мусульман посетили молитвы в первую пятницу священного месяца Рамазан в мечети Аль-Акса на Эспланаде мечетей в Иерусалиме.