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Мир

На паломников в Мекке обрушился сильный дождь

В Мекке прошел сильный дождь, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 04:14 Фото: pixabay
20 марта в Мекке прошел сильный дождь, который неожиданно обрушился на мусульманских паломников, сообщает Zakon.kz.

В момент дождя паломники как раз совершали обряд умры в священный месяц Рамазан. Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, дождь был воспринят верующими как благословение, принесшее облегчение от палящего зноя, который часто сопровождает паломничество в этот период. Многие паломники радостно приветствовали дождь, поскольку он принес свежесть и прохладу в столицу исламского мира.

Несмотря на сильные дожди, паломники не прекратили свои молитвы и обряды, продолжая религиозные практики на территории Харам в окружении благодати и духовного подъема. В этот особенный месяц Рамадан многие верующие считают, что дожди, особенно во время выполнения священных ритуалов, являются знамением божественного милосердия.

Проливной дождь также стал причиной некоторых неудобств: вода затопила улицы, и местные власти активно работали над обеспечением безопасности и поддержанием порядка. Однако, несмотря на эти трудности, большинство паломников выразили благодарность за дождь и увидели в нем символическое подтверждение того, что их молитвы и усилия во время Рамадана благословляются свыше.

А 7 марта сотни верующих мусульман посетили молитвы в первую пятницу священного месяца Рамазан в мечети Аль-Акса на Эспланаде мечетей в Иерусалиме.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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