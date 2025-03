На паломников в Мекке обрушился сильный дождь

В момент дождя паломники как раз совершали обряд умры в священный месяц Рамазан. Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, дождь был воспринят верующими как благословение, принесшее облегчение от палящего зноя, который часто сопровождает паломничество в этот период. Многие паломники радостно приветствовали дождь, поскольку он принес свежесть и прохладу в столицу исламского мира.

Несмотря на сильные дожди, паломники не прекратили свои молитвы и обряды, продолжая религиозные практики на территории Харам в окружении благодати и духовного подъема. В этот особенный месяц Рамадан многие верующие считают, что дожди, особенно во время выполнения священных ритуалов, являются знамением божественного милосердия.

Muslim worshippers rejoiced in the heavy rainfall that poured over the holy city of Mecca as they performed Umrah pilgrimage during the sacred month of Ramadan pic.twitter.com/Xo3RXFpmGO