Происшествия

После звонка из "Казахтелекома" женщина лишилась пяти миллионов тенге

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 18:23 Фото: freepik
Жительница Бурабайского района Акмолинской области лишилась пяти миллионов тенге из-за мошенников, сообщает Zakon.kz.

По информации Nofake.kz, 18 марта женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником АО "Казахтелеком". Он сообщил о якобы действующей скидке на интернет-услуги и убедил ее выполнить ряд действий для подключения, в том числе открыть отправленный файл.

В полиции говорят, что после этого мобильное устройство перестало функционировать. Осознав возможную угрозу, женщина попыталась заблокировать счета и доступ к приложениям. Однако злоумышленники, получив доступ к устройству, успели перевести деньги с депозитного счета на счета так называемых дропперов.


"В настоящее время личности владельцев счетов установлены. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия", – отметили в полиции.

Ранее Минздрав Казахстана объяснил судьбу педиатрических участков.

Елена Беляева
