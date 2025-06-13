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Происшествия

Мама вызвала спасателей на помощь 13-летней дочери в Алматинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 01:09 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматинской области спасатели пришли на помощь 13-летней девочке, которая не могла самостоятельно снять с пальца кольцо. Так как украшение сильно сжимало и причиняло боль, мама ребенка вызвала спасателей, сообщает Zakon.kz.

На место вызова в село Бесагаш Талгарского района выехала дежурная смена оперативно-спасательного отряда, которая осмотрела пострадавшую и аккуратно разрезав кольцо, сняла его с пальца при помощи слесарного инструмента.

"МЧС напоминает что, носить слишком тугое кольцо вредно для кровоснабжения пальца!" – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что двух детей спасли от пожара огнеборцы в Костанае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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