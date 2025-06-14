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Происшествия

Астанчанин камнем разбил остановку при полицейских

Астанчанин камнем разбил остановку при полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 09:42 Фото: ДП Астаны
В Астане привлекли к ответственности мужчину, который в присутствии полиции разбил стекла в остановочном пункте, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители обратили внимание на мужчину во время патрулирования. Он спал на скамейке около остановки рядом с одним из торговых центров. При попытке выяснить причины его поведения гражданин неожиданно проявил агрессию. Он поднял с земли камень и разбил стекло остановки. Кроме того, молодой человек выскакивал на проезжую часть, мешая движению транспорта и создавая угрозу безопасности дорожного движения.

"42-летний правонарушитель привлечен к ответственности. Полиция продолжает системную работа по внедрению принципа нулевой терпимости к правонарушениям – особенно актам вандализма, хулиганства и бескультурного поведения", – отметили стражи порядка.

По информации полиции, с начала года за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества к ответственности в Астане привлекли 115 лиц, из них 61 – арестовали.

Ранее несовершеннолетние повредили нескольких автомобилей, припаркованных на огороженной строительной площадке в Астане. Полицейские установили их личности.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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