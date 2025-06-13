"Спасибо, что не убил": фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми
Известно, что грузовик двигался в северном направлении, но не доезжая улицы Иштван Коныра, его подрезал автомобиль. Избегая столкновения, водитель грузовика резко вильнул в сторону.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От резкого маневра фура вылетела на обочину и снесла дорожный знак. Но на пути грузовика также была остановка, на которой находились люди, ожидающие своего транспорта.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Водитель в последний момент объехал остановку, выехав обратно на проезжую часть. Пытаясь выровнять машину, мужчина вовсе потерял управление. В итоге, пролетая через тротуар, грузовик опрокинулся набок и сполз вниз в кювет.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности в этом ДТП никто не пострадал.
После того, как водитель смог выбраться из салона авто, к нему с благодарностью обратилась пенсионерка, стоящая на остановке.
"Спасибо, что не убил", – отметила женщина.
12 июня 2025 года около полуночи по пути на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе Алматы, где загорелись сразу два дома, одна из пожарных автоцистерн упала на бок. Автоцистерна двигалась по улице Сейфуллина в северном направлении.