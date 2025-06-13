"Спасибо, что не убил": фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми

Дорожно-транспортное происшествие в Алматы произошло 13 июня 2025 года на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД). Груженый грузовой автомобиль САМС едва не врезался в остановку с людьми, сообщает Zakon.kz.

Известно, что грузовик двигался в северном направлении, но не доезжая улицы Иштван Коныра, его подрезал автомобиль. Избегая столкновения, водитель грузовика резко вильнул в сторону.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От резкого маневра фура вылетела на обочину и снесла дорожный знак. Но на пути грузовика также была остановка, на которой находились люди, ожидающие своего транспорта.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водитель в последний момент объехал остановку, выехав обратно на проезжую часть. Пытаясь выровнять машину, мужчина вовсе потерял управление. В итоге, пролетая через тротуар, грузовик опрокинулся набок и сполз вниз в кювет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в этом ДТП никто не пострадал.

После того, как водитель смог выбраться из салона авто, к нему с благодарностью обратилась пенсионерка, стоящая на остановке.

"Спасибо, что не убил", – отметила женщина.

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