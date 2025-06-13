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Происшествия

"Спасибо, что не убил": фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми

фура, Алматы, чудо, остановка с людьми, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 13:01 Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие в Алматы произошло 13 июня 2025 года на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД). Груженый грузовой автомобиль САМС едва не врезался в остановку с людьми, сообщает Zakon.kz.

Известно, что грузовик двигался в северном направлении, но не доезжая улицы Иштван Коныра, его подрезал автомобиль. Избегая столкновения, водитель грузовика резко вильнул в сторону.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От резкого маневра фура вылетела на обочину и снесла дорожный знак. Но на пути грузовика также была остановка, на которой находились люди, ожидающие своего транспорта.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водитель в последний момент объехал остановку, выехав обратно на проезжую часть. Пытаясь выровнять машину, мужчина вовсе потерял управление. В итоге, пролетая через тротуар, грузовик опрокинулся набок и сполз вниз в кювет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в этом ДТП никто не пострадал.

После того, как водитель смог выбраться из салона авто, к нему с благодарностью обратилась пенсионерка, стоящая на остановке.

"Спасибо, что не убил", – отметила женщина.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 13:01
Поход в магазин для 89-летней бабушки в центре Алматы закончился трагедией

12 июня 2025 года около полуночи по пути на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе Алматы, где загорелись сразу два дома, одна из пожарных автоцистерн упала на бок. Автоцистерна двигалась по улице Сейфуллина в северном направлении.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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