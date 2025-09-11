#АЭС в Казахстане
События

В хищении 46 млн тенге обвиняют бухгалтеров библиотеки в Западном Казахстане

В хищении 46 млн тенге обвиняют бухгалтеров библиотеки в Западном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 19:39 Фото: Zakon.kz
В Западно-Казахстанской области два бухгалтера библиотеки попали под суд. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что главный бухгалтер и бухгалтер госучреждения, вступив в преступный сговор с 2023 по 2025 год, начисляли ежемесячные выплаты по заработной плате "мертвым душам". После деньги перечисляли на свои карточные счета. От их преступных действий государству причинен ущерб на сумму 45,9 млн тенге.

"Завершено расследование в отношении работников ГУ "Централизованная библиотечная система Теректинского района". По результатам принятых сотрудниками департамента мер виновные лица установлены и причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме", – поделились в Департаменте экономических расследований.

В настоящее время досудебное расследование окончено, и дело направлено в суд.

Ранее сообщалось о другом деле. В конце августа 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа. Приговор вынесен 11 фигурантам дела "Казспецэкспорта": конфисковано 607 млн тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В Атырау обсудили меры по реализации Послания президента
События
20:46, Сегодня
В Атырау обсудили меры по реализации Послания президента
Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию
События
20:08, Сегодня
Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию
Казахстан стал лидером в рейтинге по миролюбию среди стран СНГ
События
19:19, Сегодня
Казахстан стал лидером в рейтинге по миролюбию среди стран СНГ
