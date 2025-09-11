В хищении 46 млн тенге обвиняют бухгалтеров библиотеки в Западном Казахстане

В Западно-Казахстанской области два бухгалтера библиотеки попали под суд. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что главный бухгалтер и бухгалтер госучреждения, вступив в преступный сговор с 2023 по 2025 год, начисляли ежемесячные выплаты по заработной плате "мертвым душам". После деньги перечисляли на свои карточные счета. От их преступных действий государству причинен ущерб на сумму 45,9 млн тенге.

"Завершено расследование в отношении работников ГУ "Централизованная библиотечная система Теректинского района". По результатам принятых сотрудниками департамента мер виновные лица установлены и причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме", – поделились в Департаменте экономических расследований.

В настоящее время досудебное расследование окончено, и дело направлено в суд.

