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Происшествия

Автобус и легковушка столкнулись в Костанае: пострадали три человека

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 11:12 Фото: akorda.kz
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в Костанае во время аварии между автобусом и автомобилем, сообщает Zakon.kz.

ДТП случилось вечером 14 июня 2025 года в районе железнодорожного вокзала. От удара общественный транспорт вылетел с дороги.

"Авария случилась на перекрестке улиц Аль-Фараби и Темирбаева. Столкнулись маршрутный автобус №2 и Chevrolet", – сообщили в пресс-службе регионального Департамента полиции.

14 июня 2025 года смертельное ДТП произошло на одной из дачных улиц в Алматы. Водитель КАМАЗа не справился с управлением, снес несколько заборов, газовую трубу и столб электроосвещения. Машина завалилась на бок и перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте происшествия.

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Андрей Дюсупов
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