Автобус и легковушка столкнулись в Костанае: пострадали три человека
Фото: akorda.kz
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в Костанае во время аварии между автобусом и автомобилем, сообщает Zakon.kz.
ДТП случилось вечером 14 июня 2025 года в районе железнодорожного вокзала. От удара общественный транспорт вылетел с дороги.
"Авария случилась на перекрестке улиц Аль-Фараби и Темирбаева. Столкнулись маршрутный автобус №2 и Chevrolet", – сообщили в пресс-службе регионального Департамента полиции.
14 июня 2025 года смертельное ДТП произошло на одной из дачных улиц в Алматы. Водитель КАМАЗа не справился с управлением, снес несколько заборов, газовую трубу и столб электроосвещения. Машина завалилась на бок и перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте происшествия.
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