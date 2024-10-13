Нацгвардейцы будут патрулировать Талгар для охраны общественного порядка

Личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК привлекли в Талгар для охраны общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.

"В настоящий момент в городе Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов 12 октября рассказали о ходе расследования по факту поджога дома семьи погибшего подростка в Талгарском районе.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.