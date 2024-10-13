Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нацгвардейцы будут патрулировать Талгар для охраны общественного порядка

Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 19:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК привлекли в Талгар для охраны общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК. 

"В настоящий момент в городе Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов 12 октября рассказали о ходе расследования по факту поджога дома семьи погибшего подростка в Талгарском районе. 

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Читайте также

Токаев посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису
Токаев посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель, гололед и туман: в Астане, Шымкенте и 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации
МЧС обратилось к казахстанцам из-за непогоды
Диана Абдуллаева
Алматинская область Талгарский район Нацгвардия РК 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
Авиакатастрофа
В России потерпел крушение самолет: есть погибший
Конфликт
Лера Кудрявцева решила разобраться c Ириной Болгар
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: