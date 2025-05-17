Гвардейцы спасли жизнь молодой девушке в Кызылорде

16 мая военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии МВД РК, выполнявшие задачи по охране общественного порядка в Кызылорде, проявили высокую бдительность и самоотверженность и предотвратили трагедию, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Нацгвардии МВД РК, около 22:50 на аллее "Арбат" внимание военного патруля привлекла группа граждан, поведение которых вызывало тревогу. К наряду обратилась взволнованная девушка и сообщила, что рядом находится ее подруга, у которой начались судороги и она теряет сознание:

"Военнослужащие незамедлительно передали информацию по дежурной линии и вызвали карету скорой помощи. Однако, подойдя ближе, они осознали: состояние пострадавшей критическое и требует немедленного вмешательства. На месте находилась очевидец с медицинским образованием, которая пояснила, что ждать "скорую" слишком рискованно – требовалась срочная доставка в больницу".

Начальник патрульной группы, лейтенант Абилхан Ернур, оценив ситуацию, принял решение не терять времени. Он отдал приказ доставить пострадавшую на патрульной машине, поручив эту задачу автопатрульному ефрейтору Танатару Султанай. Благодаря их слаженным и решительным действиям девушка была оперативно доставлена в городскую больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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