Более 70 иностранцев-нелегалов обнаружили в Астане за четыре дня

72 человека выдворили за пределы Казахстана из-за нарушения миграционного законодательства. Всех этих иностранцев обнаружили в Астане за четыре дня, сообщает Zakon.kz.

С 16 по 20 июня 2025 года столичные полицейские проводили операцию "Нелегал".

"В ходе мероприятия выявлено 413 фактов нарушения правил пребывания иностранными гражданами на территории Казахстана. Кроме того, к административной ответственности привлечены 46 казахстанцев за допущенные нарушения, связанные с несоблюдением установленных требований при приеме иностранных граждан, незаконным привлечением их к трудовой деятельности, а также за нарушение правил, регулирующих пребывание иностранных лиц на территории страны", – сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

В итоге 72 человека выдворили за пределы Казахстана, из них шестерых иностранцев – в принудительном порядке по решению суда. Также в приемник-распределитель временно доставили 109 граждан других стран, в отношении которых проводят проверки.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана опубликовали обновленные данные по иностранным гражданам, которые работают в нашей стране, а также рассказали, из каких стран они прибывают.