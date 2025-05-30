Топ-4 стран, откуда в Казахстан приезжают трудовые мигранты

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 30 мая 2025 года, опубликовало обновленные данные по иностранным гражданам, которые работают в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Из них следует, что по состоянию на 1 мая текущего года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 283 иностранных гражданина.

"Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 5054 человека,

Узбекистан – 1926 человек,

Турция – 1079 человек,

Индия – 1078 человек", – перечислили в Минтруда.

По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2379 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4392 и 1037 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечен 2271 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3637 человек.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в Казахстане насчитывается 1808 работодателей, использующих ИРС.

На них работают более 352 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,1% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности, по данным Минтруда, наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 5027 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2271 человек,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1329 человек,

обрабатывающей промышленности – 1252 человека.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года, в связи с заявками местных исполнительных органов, приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц", – заключили в ведомстве.

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