Гинеколог из Алматы дал советы беременным в жаркую погоду

Заведующий отделением патологии беременности роддома № 4 города Алматы врач акушер-гинеколог Дмитрий Эзау рассказал, как справляться в жару и защитить здоровье беременной женщины и малыша, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации в жару для беременных опубликовала пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы на своей странице в Instagram.

"Во время беременности организм женщины работает с повышенной нагрузкой, – объясняет Дмитрий Эзау. – Увеличивается объем крови, учащается сердцебиение, меняется терморегуляция. В жаркую погоду все это усугубляется, повышается риск отеков, перегрева и даже обезвоживания".

Сильная жара может вызывать головные боли, головокружение, слабость, ухудшение самочувствия, особенно у женщин с артериальной гипертензией, анемией и поздним сроком беременности. Поэтому алматинский врач рекомендует пить достаточно жидкости.

"Обязательно увеличьте потребление воды – не менее 1,5-2 литров в день, если нет противопоказаний", – советует Дмитрий Эзау.

При этом предпочтение следует отдавать чистой воде, травяным чаям, компотам без сахара. Газированные напитки и кофе лучше исключить.Также он просит избегать пребывания на солнце, а для прогулок лучше выбирать утренние или вечерние часы.

"С 11 до 17 часов старайтесь находиться в тени или в помещении. В это время солнце наиболее агрессивное", – подчеркивает акушер-гинеколог.

Фото: Instagram/almaty_gorzdrav

Также беременным необходимо носить легкую одежду. Она должна быть из натуральных тканей, свободного кроя, светлых оттенков. Обязательно наличие головного убора.

Обязательно рекомендуется следить за питанием. В жару лучше избегать тяжелой, жирной пищи.

"Рацион должен быть легким, но питательным: овощи, фрукты, кисломолочные продукты, белковая пища", – рекомендует специалист.

Кроме того, врач обратил внимание на появление и усиление в жару у беременных отеков.

"Старайтесь меньше стоять, больше отдыхать с приподнятыми ногами. При выраженных отеках обязательно обратитесь к врачу", – предупреждает гинеколог Эзау.

В жаркие дни необходимо соблюдать осторожность с кондиционерами. Разница температур не должна превышать пять-семь градусов.

"Резкое охлаждение может привести к простуде или спазму сосудов", – добавил врач.

На днях стало известно, что Минздрав восстанавливает работу отделений "Женская консультация" с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи.