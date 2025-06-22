Гинеколог из Алматы дал советы беременным в жаркую погоду
Рекомендации в жару для беременных опубликовала пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы на своей странице в Instagram.
"Во время беременности организм женщины работает с повышенной нагрузкой, – объясняет Дмитрий Эзау. – Увеличивается объем крови, учащается сердцебиение, меняется терморегуляция. В жаркую погоду все это усугубляется, повышается риск отеков, перегрева и даже обезвоживания".
Сильная жара может вызывать головные боли, головокружение, слабость, ухудшение самочувствия, особенно у женщин с артериальной гипертензией, анемией и поздним сроком беременности. Поэтому алматинский врач рекомендует пить достаточно жидкости.
"Обязательно увеличьте потребление воды – не менее 1,5-2 литров в день, если нет противопоказаний", – советует Дмитрий Эзау.
При этом предпочтение следует отдавать чистой воде, травяным чаям, компотам без сахара. Газированные напитки и кофе лучше исключить.Также он просит избегать пребывания на солнце, а для прогулок лучше выбирать утренние или вечерние часы.
"С 11 до 17 часов старайтесь находиться в тени или в помещении. В это время солнце наиболее агрессивное", – подчеркивает акушер-гинеколог.
Фото: Instagram/almaty_gorzdrav
Также беременным необходимо носить легкую одежду. Она должна быть из натуральных тканей, свободного кроя, светлых оттенков. Обязательно наличие головного убора.
Обязательно рекомендуется следить за питанием. В жару лучше избегать тяжелой, жирной пищи.
"Рацион должен быть легким, но питательным: овощи, фрукты, кисломолочные продукты, белковая пища", – рекомендует специалист.
Кроме того, врач обратил внимание на появление и усиление в жару у беременных отеков.
"Старайтесь меньше стоять, больше отдыхать с приподнятыми ногами. При выраженных отеках обязательно обратитесь к врачу", – предупреждает гинеколог Эзау.
В жаркие дни необходимо соблюдать осторожность с кондиционерами. Разница температур не должна превышать пять-семь градусов.
"Резкое охлаждение может привести к простуде или спазму сосудов", – добавил врач.
На днях стало известно, что Минздрав восстанавливает работу отделений "Женская консультация" с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи.