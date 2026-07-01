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Происшествия

Медсестру скорой помощи избили на месте ДТП на севере Казахстана

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:35 Фото: pexels
В Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело по факту нападения на работника скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Подробности 1 июля 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) СКО:

"Возле реки Чудесай в районе Шал акына... произошло опрокидывание автомобиля Lada. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли патрульные полицейские и бригада скорой помощи. Работа специалистов была прервана агрессивным поведением одного из двух пассажиров. 62-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары 37-летней медсестре по ногам, рукам и животу".

Сотрудникам батальона патрульной полиции пришлось применить предусмотренные законом меры. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении работника скорой медицинской помощи".Пресс-служба ДП СКО

В ходе проверки было установлено, что все трое участников поездки были нетрезвы. Виновник ДТП, 52-летний житель района, отбывает арест сроком на 20 суток и на 7 лет лишен права управления.

7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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