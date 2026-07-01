Медсестру скорой помощи избили на месте ДТП на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело по факту нападения на работника скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Подробности 1 июля 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) СКО:

"Возле реки Чудесай в районе Шал акына... произошло опрокидывание автомобиля Lada. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли патрульные полицейские и бригада скорой помощи. Работа специалистов была прервана агрессивным поведением одного из двух пассажиров. 62-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары 37-летней медсестре по ногам, рукам и животу".

Сотрудникам батальона патрульной полиции пришлось применить предусмотренные законом меры. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении работника скорой медицинской помощи". Пресс-служба ДП СКО

В ходе проверки было установлено, что все трое участников поездки были нетрезвы. Виновник ДТП, 52-летний житель района, отбывает арест сроком на 20 суток и на 7 лет лишен права управления.

7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников.