Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
24 июня 2025 года Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований распространил информацию о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций в 11:36 час. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана, в 632 км на юго-запад от Алматы.
Сведений об ощутимости в Казахстане нет.
Накануне, 23 июня, землетрясение произошло в области Абай.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript