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Происшествия

Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 15:02 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
24 июня 2025 года Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований распространил информацию о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций в 11:36 час. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана, в 632 км на юго-запад от Алматы.

Сведений об ощутимости в Казахстане нет.

Накануне, 23 июня, землетрясение произошло в области Абай.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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