Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

24 июня 2025 года Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований распространил информацию о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций в 11:36 час. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана, в 632 км на юго-запад от Алматы.

Сведений об ощутимости в Казахстане нет.

Накануне, 23 июня, землетрясение произошло в области Абай.