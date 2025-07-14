Пожар разгорелся в двухэтажном доме в Алматы

Фото: Zakon.kz

14 июля в Алматы по улице Кали Надырова пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города.

Как рассказали в ведомстве, на месте работают 36 сотрудников департамента. В тушении задействованы 11 единиц техники. Известно, что угроза распространения огня снята. Фото: Zakon.kz О пострадавших не сообщается. Очевидцы поделились с редакцией Zakon.kz видео с места пожара. Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре в Астане.

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