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Происшествия

Пожар разгорелся в двухэтажном доме в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 21:37 Фото: Zakon.kz
14 июля в Алматы по улице Кали Надырова пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города.

Как рассказали в ведомстве, на месте работают 36 сотрудников департамента. В тушении задействованы 11 единиц техники.

Известно, что угроза распространения огня снята.

Фото: Zakon.kz

О пострадавших не сообщается.

Очевидцы поделились с редакцией Zakon.kz видео с места пожара.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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