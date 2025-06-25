#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.5
601.62
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.5
601.62
6.61
Происшествия

Житель Семея ударил водителя автобуса и угрожал ножом: полиция задержала его

Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 04:33 Фото: Zakon.kz
В обед 25 июня агрессивный пассажир автобуса №2 вступил в конфликт с водителем во время движения. Вскоре дебошира задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Инцидент вызвал волну возмущения как среди пассажиров, так и в соцсетях.

Позже кто-то из очевидцев переслал городскому Instagram-паблику дополнительное видео, где тот же пассажир достал нож, вызвав еще большую панику в салоне автобуса.

В этот же день 45-летний житель Семея был задержан и доставлен в участковый пункт полиции. В пресс-службе Департамента полиции рассказали, что по факту хулиганства собраны материалы, которые в ближайшее время будут направлены в суд для принятия законного процессуального решения.

23 июня участковым инспекторам отдела полиции Бекену Асылу и Дархану Жумагалиеву вручили благодарственные письма за поиски семилетнего мальчика.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Группе казахстанцев АФМ помешало стать богаче на 100 млн тенге
Происшествия
12:46, Сегодня
Группе казахстанцев АФМ помешало стать богаче на 100 млн тенге
Взрыв и пожар на предприятии в СКО: фото и видео с места ЧП опубликовало МЧС
Происшествия
12:30, Сегодня
Взрыв и пожар на предприятии в СКО: фото и видео с места ЧП опубликовало МЧС
Взрыв прогремел на предприятии в СКО: есть пострадавшие
Происшествия
11:45, Сегодня
Взрыв прогремел на предприятии в СКО: есть пострадавшие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: