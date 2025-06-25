Житель Семея ударил водителя автобуса и угрожал ножом: полиция задержала его

В обед 25 июня агрессивный пассажир автобуса №2 вступил в конфликт с водителем во время движения. Вскоре дебошира задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Инцидент вызвал волну возмущения как среди пассажиров, так и в соцсетях.

Позже кто-то из очевидцев переслал городскому Instagram-паблику дополнительное видео, где тот же пассажир достал нож, вызвав еще большую панику в салоне автобуса.

В этот же день 45-летний житель Семея был задержан и доставлен в участковый пункт полиции. В пресс-службе Департамента полиции рассказали, что по факту хулиганства собраны материалы, которые в ближайшее время будут направлены в суд для принятия законного процессуального решения.

23 июня участковым инспекторам отдела полиции Бекену Асылу и Дархану Жумагалиеву вручили благодарственные письма за поиски семилетнего мальчика.