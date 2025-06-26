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Происшествия

Взрыв прогремел на предприятии в СКО: есть пострадавшие

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 11:45 Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области на одном из крупных предприятий произошли пожар и взрыв. В результате ЧП пострадали девять человек. Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции СКО, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне, 25 июня 2025 года, в селе Ильичевка.

"В 16:17 в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий... По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия с последующим возгоранием газовоза марки Volvo... В результате происшествия пострадали девять человек, из них восемь – госпитализированы".Пресс-служба ДП СКО

Отмечается, что на месте происшествия оперативно работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб.

"Собранные по данному факту материалы переданы в отдел по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района для принятия процессуального решения".Пресс-служба ДП СКО

Фотографией с места происшествия поделилось издание Qazaqstan Media.

Фото: qaz-media.kz

25 июня 2025 года пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы. По данным городского ДЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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