Взрыв прогремел на предприятии в СКО: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Северо-Казахстанской области на одном из крупных предприятий произошли пожар и взрыв. В результате ЧП пострадали девять человек. Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции СКО, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне, 25 июня 2025 года, в селе Ильичевка. "В 16:17 в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий... По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия с последующим возгоранием газовоза марки Volvo... В результате происшествия пострадали девять человек, из них восемь – госпитализированы". Пресс-служба ДП СКО Отмечается, что на месте происшествия оперативно работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб. "Собранные по данному факту материалы переданы в отдел по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района для принятия процессуального решения". Пресс-служба ДП СКО Фотографией с места происшествия поделилось издание Qazaqstan Media. Фото: qaz-media.kz 25 июня 2025 года пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы. По данным городского ДЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

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