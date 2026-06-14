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Происшествия

Трансформаторная подстанция загорелась в Алматы: МЧС показало кадры с места

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 21:49 Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе Алматы ликвидировали крупный пожар на трансформаторной подстанции. Об этом 14 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного, после чего на место ЧП в экстренном порядке выехали силы и средства ДЧС города.

Из-за угрозы быстрого распространения огня пожару сразу же был присвоен повышенный ранг сложности. Позже ведомство опубликовало кадры с места происшествия, где велась борьба со стихией.

В МЧС РК прокомментировали обстановку, которая сложилась в первые минуты после прибытия расчетов.

"На месте создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу пожара. Организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов", – сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту пожар полностью локализован и ликвидирован. Согласно официальным данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что молния ударила в крышу дома и вызвала жуткий пожар в Кокшетау.

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Канат Болысбек
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