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Происшествия

Скорая, грузовик и легковушка: в Талдыкоргане произошло крупное ДТП

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 16:52 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 июня 2025 года, на одном из оживленных перекрестков произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием кареты скорой помощи. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу уточнили Zakon.kz, что проводят проверку.

Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Скорее всего, судя по кадрам, машина скорой помощи столкнулась с грузовиком, а уже после тот перевернулся на легковой автомобиль.

Тем временем в пресс-службе областной полиции уточнили, что полицией зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи, а также автомобилей Suzuki и Mazda.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия".Пресс-служба ДП области Жетысу

Также в релизе есть важное обращение к водителям:

"Напоминаем, что соблюдение правил дорожного движения – это не формальность, а вопрос вашей безопасности и жизни окружающих. Будьте внимательны за рулем, уважайте друг друга на дороге!"

13 июня 2025 года смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Алматинской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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