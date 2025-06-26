Скорая, грузовик и легковушка: в Талдыкоргане произошло крупное ДТП
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 июня 2025 года, на одном из оживленных перекрестков произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием кареты скорой помощи. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу уточнили Zakon.kz, что проводят проверку.
Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Скорее всего, судя по кадрам, машина скорой помощи столкнулась с грузовиком, а уже после тот перевернулся на легковой автомобиль.
Тем временем в пресс-службе областной полиции уточнили, что полицией зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи, а также автомобилей Suzuki и Mazda.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия".Пресс-служба ДП области Жетысу
Также в релизе есть важное обращение к водителям:
"Напоминаем, что соблюдение правил дорожного движения – это не формальность, а вопрос вашей безопасности и жизни окружающих. Будьте внимательны за рулем, уважайте друг друга на дороге!"
13 июня 2025 года смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Алматинской области.
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