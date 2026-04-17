Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кульджинке под Алматы

массовое ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 09:47
В Алматинской области на Кульджинском тракте произошло столкновение сразу 5 автомобилей. Подробности массового дорожно-транспортного происшествия раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места аварии опубликовали накануне, 16 апреля 2026 года, в Instagram-паблике kris_p_almata.

"На Кульджинском тракте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Машины столкнулись прямо в ряд – одна за другой", – говорится под публикацией.

В областной полиции отметили, что к ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее аварию, привлечен водитель автомашины Mitsubishi.

"По предварительным данным, на 32 км автодороги Алматы – Кокпек – Коктал водитель Mitsubishi допустил столкновение с автомашиной Toyota Carina E. От удара Toyota Carina E по инерции столкнулась с Volkswagen, после чего произошло последующее столкновение с Toyota Camry и Audi".Пресс-служба ДП Алматинской области

По данным полиции, в результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

"Пострадавших нет", – добавили в пресс-службе ДП Алматинской области.

16 апреля 2026 года вечером авария произошла в Карагандинской области, но со смертельным исходом – погибли два мотоциклиста.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
