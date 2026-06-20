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Происшествия

Незаконный вывоз топлива пресекли в нескольких регионах Казахстана

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:43 Фото: unsplash
МВД Казахстана усилило контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов через приграничные районы. Только за последние два месяца полицейские остановили попытки вывезти около 17 тонн топлива, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК в приграничных районах, где чаще всего фиксируют подобные нарушения, работают 59 постов патрульной полиции. Основное внимание уделяется выявлению нелегальной перевозки топлива, в том числе на машинах повышенной проходимости.

"За последние два месяца правоохранители пресекли вывоз около 17 тонн ГСМ и выявили 87 автомобилей с переоборудованными бензобаками. Владельцев машин привлекли к административной ответственности. Параллельно полиция проверяет станции техобслуживания, которые могут быть причастны к незаконному переоборудованию транспорта. Совместно с органами госдоходов проверено 16 СТО, из которых в отношении шести владельцев уже собраны административные материалы", – сообщили в ведомстве.

По данным МВД, больше всего транспорта с увеличенными топливными баками зарегистрировано в Жамбылская область. Так, в Кордайский район полицейские остановили автобус с незаконно измененной конструкцией. При проверке в нем нашли скрытые дополнительные баки объемом по 600 л.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможное влияние дефицита бензина в России на Казахстан.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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