Центральный рынок Усть-Каменогорска чуть не сгорел в ночь на 28 июня

Причиной пожара, который тушили по повышенному рангу, стали матрасы, которые хранились на складе. Спасателям удалось уберечь основной рынок города от уничтожения огнем, сообщает Zakon.kz.

Звонок от горожан поступил глубокой ночью. По их словам, на Центральном рынке Усть-Каменогорска, расположенном по улице Казахстан, произошло горение матрасов в одном из многочисленных торговых контейнеров.

"По прибытии руководитель тушения пожара подтвердил ранг, так как имелась угроза распространения огня на близлежащие складские помещения, пристроенные один к другому. Пожарные локализовали возгорание в считаные минуты на площади 50 кв. м", – рассказали в ДЧС региона.

Пожар был потушен в считаные минуты. Пострадавших нет.

Ранее стало известно о еще одном спасении. Во время патрулирования на озере Шалкар сотрудники МЧС спасли рыбака на неуправляемой моторной лодке, которая вращалась на одном месте вдали от берега.