#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.39
609.58
6.63
Происшествия

Центральный рынок Усть-Каменогорска чуть не сгорел в ночь на 28 июня

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 11:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Причиной пожара, который тушили по повышенному рангу, стали матрасы, которые хранились на складе. Спасателям удалось уберечь основной рынок города от уничтожения огнем, сообщает Zakon.kz.

Звонок от горожан поступил глубокой ночью. По их словам, на Центральном рынке Усть-Каменогорска, расположенном по улице Казахстан, произошло горение матрасов в одном из многочисленных торговых контейнеров.

"По прибытии руководитель тушения пожара подтвердил ранг, так как имелась угроза распространения огня на близлежащие складские помещения, пристроенные один к другому. Пожарные локализовали возгорание в считаные минуты на площади 50 кв. м", – рассказали в ДЧС региона. 

Пожар был потушен в считаные минуты. Пострадавших нет.

Ранее стало известно о еще одном спасении. Во время патрулирования на озере Шалкар сотрудники МЧС спасли рыбака на неуправляемой моторной лодке, которая вращалась на одном месте вдали от берега.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Вращающаяся на месте лодка помогла сотрудникам МЧС спасти человека
Происшествия
11:22, Сегодня
Вращающаяся на месте лодка помогла сотрудникам МЧС спасти человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: