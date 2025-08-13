Времянка и баня сгорели на территории частного дома в Алматы

В Алматы 13 августа потушили пожар в Жетысуском районе. По повышенному рангу вызова спасатели боролись с огнем, который стремился перекинуться на соседние строения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, 13 августа в 17:55 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Силы и средства спасателей города срочно были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Жетысуский район, ул. Бокейханова.

"Несмотря на оперативное прибытие первых пожарных расчетов уже через четыре минут, на момент прибытия огонь уже охватил дом и распространился на хозяйственные постройки. Пожар находился в развитой стадии. Площадь возгорания уточняется". ДЧС Алматы

Отмечается, что велись максимальные усилия для предотвращения распространения огня на соседние строения.

Находящийся на месте пожара врио начальника ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов в 18:21 объявил локализацию пожара. Угроза распространения огня была снята в 18:43, объявлена его ликвидация.

Кроме того, во время тушения пожара поступил вызов о еще одном возгорании. В 18:15 силы и средства направлены по повышенному рангу на место происшествия по ул. Ангарская.

11 августа в Алматы произошел пожар на барахолке. Общая площадь составила 70 кв. м. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать. Подробностями с корреспондентом Zakon.kz поделились в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.