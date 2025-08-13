#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Происшествия

Времянка и баня сгорели на территории частного дома в Алматы

пожарные направлены по повышенному рангу на место вызова, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 18:57 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы 13 августа потушили пожар в Жетысуском районе. По повышенному рангу вызова спасатели боролись с огнем, который стремился перекинуться на соседние строения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, 13 августа в 17:55 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Силы и средства спасателей города срочно были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Жетысуский район, ул. Бокейханова.

"Несмотря на оперативное прибытие первых пожарных расчетов уже через четыре минут, на момент прибытия огонь уже охватил дом и распространился на хозяйственные постройки. Пожар находился в развитой стадии. Площадь возгорания уточняется". ДЧС Алматы

Отмечается, что велись максимальные усилия для предотвращения распространения огня на соседние строения.

Находящийся на месте пожара врио начальника ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов в 18:21 объявил локализацию пожара. Угроза распространения огня была снята в 18:43, объявлена его ликвидация.

Кроме того, во время тушения пожара поступил вызов о еще одном возгорании. В 18:15 силы и средства направлены по повышенному рангу на место происшествия по ул. Ангарская.

11 августа в Алматы произошел пожар на барахолке. Общая площадь составила 70 кв. м. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать. Подробностями с корреспондентом Zakon.kz поделились в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Отец шестерых детей наказан за непристойное поведение возле клуба в Астане
Происшествия
21:04, Сегодня
Отец шестерых детей наказан за непристойное поведение возле клуба в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: