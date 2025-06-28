Вращающаяся на месте лодка помогла сотрудникам МЧС спасти человека

Фото: pixabay

Во время патрулирования на озере Шалкар внимание сотрудников МЧС привлекла моторная лодка, которая вращалась на одном месте вдали от берега, сообщает Zakon.kz.

Опыт не подвел спасателей – на воде случилась беда. "Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили человека в воде – он был в спасательном жилете. Мужчину немедленно подняли на борт, лодку остановили и доставили к берегу", – рассказали в пресс-службе министерства. В ведомстве добавили, что этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать средства индивидуальной защиты на воде. "Спасательный жилет – не формальность. Именно он позволил человеку удержаться на плаву, несмотря на панику, и дождаться помощи", – подчеркнули в МЧС. В Алматы по периметру озера Сайран активно устанавливают металлические ограждения и усиливают охрану – 25 июня 2025 года из водоема извлекли тела двух человек: 17-летнего подростка и 48-летнего мужчины.

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