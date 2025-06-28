Два молодых туриста разделились и потерялись в горах Заилийского Алатау
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карасайском районе Алматинской области двое молодых людей при спуске с ущелья "Алма Арасан" на поляну "Терра" сбились с пути и заблудились, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, один из них, дойдя до ущелья "Проходной", где имелась сотовая связь, позвонил спасателям и заявил о том, что его друг потерялся и связаться с ним нет никакой возможности.
"На поиски выдвинулись спасатели РОСО МЧС РК. Через пару часов поисков спасатели нашли заблудившегося парня и спустили его в безопасное место", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее подросток травмировался на горе Кокшетау.
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