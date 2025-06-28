Два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким сотрудников Департамента полиции области Жетысу, которые погибли в ДТП при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что имена майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова навсегда останутся в памяти коллег. "Министерство внутренних дел окажет необходимую помощь семьям погибших", – подписал пост Саденов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саденов Ержан Сапарбекович (@sadenov_online) Ранее, в апреле, стало известно о смерти заместителя начальника Управления полиции города Караганды – полковника полиции Бекжана Кусаинова.

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