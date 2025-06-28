Два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким сотрудников Департамента полиции области Жетысу, которые погибли в ДТП при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что имена майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова навсегда останутся в памяти коллег.
"Министерство внутренних дел окажет необходимую помощь семьям погибших", – подписал пост Саденов.
Ранее, в апреле, стало известно о смерти заместителя начальника Управления полиции города Караганды – полковника полиции Бекжана Кусаинова.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript