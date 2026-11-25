Семейный отдых на австралийском побережье обернулся трагедией, сообщает Zakon.kz.

41-летний турист из США Патрик Роде погиб, пытаясь спасти своих маленьких детей, которых начало уносить сильным течением.

Об этом пишет издание News.com.au. Трагедия произошла на побережье Голд-Коста. Заметив, что дети оказались в опасности, мужчина без раздумий бросился в воду. Ему удалось добраться до них и подхватить обоих на руки, однако сам выбраться из воды он не смог.

Спасатели вытащили Роде на берег без признаков жизни. Несмотря на попытки реанимации, спасти мужчину не удалось. Дети остались живы.

Ранее мы сообщали, что мать и отчим заклеили детям глаза скотчем и бросили их в лесу Португалии.