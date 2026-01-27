#Казахстан в сравнении
Общество

Беременную гражданку Таджикистана сопроводили в роддом с полицейскими мигалками в Жетысу

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 20:00 Фото: pexels
Полицейские помогли гражданке Таджикистана благополучно добраться до роддома, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, патрулируя трассу Алматы – Усть-Каменогорск, сотрудники заметили автомобиль с иностранными номерами.

К полицейским обратился водитель, который рассказал, что является гражданином Республики Таджикистан. А в салоне авто находилась его беременная супруга, у которой в любую минуту могли начаться роды.

"Капитан полиции Ринат Рақымбеков и старший лейтенант полиции Шыңғыс Аубакиров незамедлительно приняли решение о сопровождении. С включенными проблесковыми маячками и сиреной экипаж оперативно сопроводил автомобиль до родильного дома, преодолев около 40 километров. Женщину своевременно доставили в медицинское учреждение и передали врачам", – рассказали стражи порядка.

Между тем сотрудники Департамента полиции Алматы подготовили профилактическую видеоподборку, посвященную угонам автотранспортных средств, а также подсказали гражданам, как защититься от автоугона.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
