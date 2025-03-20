Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука

В Северо-Казахстанской области сельская жительница поблагодарила сотрудников отдела полиции Кызылжарского района. Она считает, что полицейские хорошо повлияли на ее внука, которого недавно отправили в колонию за угон автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В отправленном полиции письме пенсионерка призналась, что ей пришлось в жизни пройти через большие трудности, связанные с неправильным поведением внука. Это позволило ей познакомиться лично с теми, кто работает в полиции.

Фото: polisia.kz

"Хочу отметить их внимательное неравнодушное отношение к людям. Спасибо за профессиональный подход, желание помочь каждому человеку", – пишет местная жительница.

Ее 25-летний внук неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас молодой человек отбывает год и 10 месяцев ограничения свободы за угон автомашины без цели хищения, привлекается к принудительным работам.

Женщину приятно удивило, что, несмотря на криминальное прошлое внука, полицейские в ходе следствия старались оказать воспитательное воздействие, призывали задуматься о будущем. И теперь бабушка отмечает перемены в его поведении, надеется, что он начнет новую жизнь.

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