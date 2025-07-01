Россияне потеряли сына в горах возле Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

Россияне обратились к спасателям Алматинской области, так как потеряли 16-летнего сына. В Талгарском перевале парень один ушел в сторону ледника Богдановича, и связь с ним была потеряна, сообщает Zakon.kz.

На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. "Несмотря на сложный горный маршрут, спасатели оперативно поднялись на Талгарский перевал и пешим ходом направились в сторону ледника. В ходе поисковой операции подросток был благополучно найден. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи", – рассказали в министерстве. Отмечается, что после осмотра спасатели начали спуск на перевал, где подростка уже ожидали его родители. Ранее пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Таразе.



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