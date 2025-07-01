#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.29
613.28
6.62
Происшествия

Россияне потеряли сына в горах возле Алматы

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 20:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
Россияне обратились к спасателям Алматинской области, так как потеряли 16-летнего сына. В Талгарском перевале парень один ушел в сторону ледника Богдановича, и связь с ним была потеряна, сообщает Zakon.kz.

На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

"Несмотря на сложный горный маршрут, спасатели оперативно поднялись на Талгарский перевал и пешим ходом направились в сторону ледника. В ходе поисковой операции подросток был благополучно найден. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что после осмотра спасатели начали спуск на перевал, где подростка уже ожидали его родители.

Ранее пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Таразе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы развеяли фейк, касающийся дела о нападении собак на ребенка
Происшествия
21:40, Сегодня
В Алматы развеяли фейк, касающийся дела о нападении собак на ребенка
Собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка: Генпрокуратура взяла дело на особый контроль
Происшествия
20:31, Сегодня
Собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка: Генпрокуратура взяла дело на особый контроль
Таскала за волосы и била по голове: скандал с воспитателем в Павлодаре получил продолжение
Происшествия
20:14, Сегодня
Таскала за волосы и била по голове: скандал с воспитателем в Павлодаре получил продолжение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: