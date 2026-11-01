Один пропал после видеозвонка с вершины, второго нашли в хижине: операция в горах Алматы

В Карасайском районе Алматинской области спасатели обнаружили 15-летнего подростка, который потерялся в горах. Несовершеннолетний самостоятельно отправился в поход, после чего связь с ним прервалась. Для поисков задействовали 114 человек, сообщает Zakon.kz.

Юношу нашли на северном склоне пика Сатпаева на высоте около 3800 м. По информации родителей, он отправился в горы 30 октября, а на следующий день вышел с вершины на видеосвязь. После этого связаться с ним больше не удавалось. Поиски осложнялись отсутствием геолокации.

Для координации операции развернули оперативный штаб. Помимо спасателей, в поисках участвовали сотрудники профильных служб, волонтеры и кинологи. Также применялись беспилотники и вертолет "Казавиаспас" МЧС.

После обнаружения подростка осмотрели и начали эвакуировать. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Во время поисковой операции спасатели нашли еще одного человека. На высоте около 3800 м, в хижине "Лунная поляна", обнаружили 18-летнего туриста с признаками общего переохлаждения легкой степени.

Врачи Центра медицины катастроф оказали молодому человеку первую помощь. Затем его доставили на вертолете на площадку "Аюсай", где передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что четырех человек спасли с помощью специальных колпаков при пожаре в Жезказгане.