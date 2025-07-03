С необычным происшествием столкнулись спасатели Жезказгана
Фото: pixabay
В Жезказгане по улице Женис сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС выехали на необычный вызов: в одну из квартир на верхних этажах залетела летучая мышь, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели действовали предельно аккуратно.
"С применением специального защитного снаряжения и ловчего инструмента они профессионально отловили крылатую", – говорится в сообщении.
Спасатели дали ряд советов в том случае, если в ваш дом залетела летучая мышь:
- избегайте прямого контакта с ней;
- уведите детей и домашних питомцев в другое помещение;
- аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю.
Ранее МЧС организовало спасательную операцию, чтобы вызволить кошку из беды.
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