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Происшествия

С необычным происшествием столкнулись спасатели Жезказгана

летучая мышь залетела в квартиру в Жезказгане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 00:17 Фото: pixabay
В Жезказгане по улице Женис сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС выехали на необычный вызов: в одну из квартир на верхних этажах залетела летучая мышь, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели действовали предельно аккуратно.


"С применением специального защитного снаряжения и ловчего инструмента они профессионально отловили крылатую", – говорится в сообщении.

Спасатели дали ряд советов в том случае, если в ваш дом залетела летучая мышь:

  • избегайте прямого контакта с ней;
  • уведите детей и домашних питомцев в другое помещение;
  • аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю.

Ранее МЧС организовало спасательную операцию, чтобы вызволить кошку из беды.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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