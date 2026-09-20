#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
446.56
512.34
5.3
Происшествия

Пожар произошел в многоэтажке в Астане: жителей эвакуировали

Многоквартирный дом, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 07:43 Фото: пресс-служба МЧС
В ночь на 20 сентября 2026 года в районе Есиль произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Астаны, пожар вспыхнул на улице Сарайшык в квартире на 13-м этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.


"В 03:45 на пульт 112 поступило сообщение о возгорании. Пожар в 04:13 локализован, в 04:22 – ликвидирован. На месте пожара работали 25 человек", – рассказал оперативный дежурный ДЧС Астаны Айтуган Бекенов.

Сотрудники ДЧС спасли двух человек и эвакуировали еще пять.

В ночь на 20 сентября 2026 года спасатели также ликвидировали пожар в кофейне в Караганде. Она располагалась в здании торгового центра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Почти 50 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в Алматы
22:00, 19 июня 2024
Почти 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы
Пожарная машина, спасатели, пожар
05:19, 10 сентября 2026
Пожар вспыхнул в многоэтажке в Алматы: жителей эвакуировали
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара
10:18, 12 апреля 2026
Трое детей погибли при пожаре в квартире в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Руффи лежит на канвасе после нокаута
08:43, Сегодня
Появилось видео глубокого нокаута в бою Царукян – Руффи в UFC
Казбекова на дистанции на Азиаде
08:29, Сегодня
Казахстанские пятиборки вошли в ТОП-20 Азиатских игр в Японии
Арман Царукян против Маурисио Руффи во время битвы взглядов
08:17, Сегодня
Арман Царукян отправил в нокаут Маурисио Руффи на турнире UFC 331
Арлан Жанабай бежит по дистанции
08:12, Сегодня
"Пришлось биться с атлетом из соседнего Узбекистана": Жанабай – о "бронзе" Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: