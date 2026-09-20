Пожар произошел в многоэтажке в Астане: жителей эвакуировали
Фото: пресс-служба МЧС
В ночь на 20 сентября 2026 года в районе Есиль произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Астаны, пожар вспыхнул на улице Сарайшык в квартире на 13-м этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
"В 03:45 на пульт 112 поступило сообщение о возгорании. Пожар в 04:13 локализован, в 04:22 – ликвидирован. На месте пожара работали 25 человек", – рассказал оперативный дежурный ДЧС Астаны Айтуган Бекенов.
Сотрудники ДЧС спасли двух человек и эвакуировали еще пять.
В ночь на 20 сентября 2026 года спасатели также ликвидировали пожар в кофейне в Караганде. Она располагалась в здании торгового центра.
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