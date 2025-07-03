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Происшествия

В одном из ресторанов Астаны вспыхнул пожар

В одном из ресторанов Астаны вспыхнул пожар, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:47 Фото: Telegram/qr_tjm
В Астане сегодня, 3 июля 2025 года, произошел пожар в одном из столичных ресторанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК:

"В эти минуты столичные огнеборцы тушат возгорание ресторана, расположенного по пр. Мангилик Ел в районе Есиль. На месте спасатели работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются".

Обновлено в 17:10

Позднее в МЧС заявили о локализации пожара.

"По уточненным данным, в одном из ресторанов по пр. Мангилик Ел района Есиль в кухонном помещении произошло горение масла во фритюрнице и жировых отложений в вытяжке. Тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями. Информация о пострадавших на 112 не поступала", – добавили в пресс-службе ведомства.

В 17:13 в МЧС заявили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

1 июля 2025 года сообщалось, что в Семее крупный пожар в ресторане удалось потушить при помощи беспилотника.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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