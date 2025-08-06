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Происшествия

Взрыв в донерной удалось предотвратить в Талдыкоргане

пожар в Талдыкоргане, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 19:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
6 августа в микрорайоне Каратал города Талдыкоргана загорелась донерная контейнерного типа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно прибывшие спасатели не допустили распространения огня, потушив его на площади 30 кв. м.

"Также пожарные вынесли из огня два газовых баллона объемом 50 л. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как уточняется, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на территории элеватора в Уральске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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