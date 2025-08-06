Взрыв в донерной удалось предотвратить в Талдыкоргане
Фото: пресс-служба МЧС РК
6 августа в микрорайоне Каратал города Талдыкоргана загорелась донерная контейнерного типа, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно прибывшие спасатели не допустили распространения огня, потушив его на площади 30 кв. м.
"Также пожарные вынесли из огня два газовых баллона объемом 50 л. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Как уточняется, причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на территории элеватора в Уральске.
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