Пассажирам автобуса в ЗКО потребовалась помощь спасателей

7 июля в Акжаикском районе ЗКО вблизи села Лбищенское на автодороге Атырау – Уральск из-за поломки пассажирского автобуса сотрудниками МЧС были эвакуированы 26 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, людей доставили в ближайший населенный пункт, расположенный примерно в 50 км от места происшествия, где их пересадили на ожидавший автобус.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске.