Пассажирам автобуса в ЗКО потребовалась помощь спасателей
Фото: пресс-служба МЧС РК
7 июля в Акжаикском районе ЗКО вблизи села Лбищенское на автодороге Атырау – Уральск из-за поломки пассажирского автобуса сотрудниками МЧС были эвакуированы 26 пассажиров, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, людей доставили в ближайший населенный пункт, расположенный примерно в 50 км от места происшествия, где их пересадили на ожидавший автобус.
Ранее сообщалось, что пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске.
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