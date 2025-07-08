ВИЧ-инфицированный казахстанец изнасиловал свою падчерицу

Фото: Zakon.kz

В одном из районов Костанайской области мужчина с положительным ВИЧ-статусом изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда мамы подростка не было дома, рассказали редакции Alau.kz в пресс-службе облсуда. "Заражения пострадавшей тяжелым заболеванием удалось избежать", – также уточнили в пресс-службе областного суда. Разбирательство по делу проводилось в закрытом судебном заседании. Насильника приговорили к пожизненному лишению свободы. 3 июля пожизненный срок получил в Актобе убийца пенсионеров.

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