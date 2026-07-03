Изнасиловал и удерживал: в СКО мужчину подозревают в преступлении против школьницы
Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация о том, что 40-летний мужчина изнасиловал и удерживал всю ночь 13-летнюю девочку в СКО (в Айыртауском районе), сообщает Zakon.kz.
Известно, что вечером пострадавшая вышла из магазина, когда мужчина увидел ее и предложил покататься на мотоцикле. Девочка якобы согласилась, после чего он вывез ее из села. Подростка искали всю ночь, а утром ее нашли в соседнем населенном пункте.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан житель Айыртауского района, он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – ответили в полиции.
Как уточняется, расследование находится на контроле руководства Департамента полиции Северо-Казахстанской области.
Ранее сообщалось, что осужденный за изнасилование казахстанец сбежал из изолятора.
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