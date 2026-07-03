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Изнасиловал и удерживал: в СКО мужчину подозревают в преступлении против школьницы

Изнасиловал и удерживал: в СКО мужчину подозревают в преступлении против школьницы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 16:33 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация о том, что 40-летний мужчина изнасиловал и удерживал всю ночь 13-летнюю девочку в СКО (в Айыртауском районе), сообщает Zakon.kz.

Известно, что вечером пострадавшая вышла из магазина, когда мужчина увидел ее и предложил покататься на мотоцикле. Девочка якобы согласилась, после чего он вывез ее из села. Подростка искали всю ночь, а утром ее нашли в соседнем населенном пункте.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан житель Айыртауского района, он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – ответили в полиции.

Как уточняется, расследование находится на контроле руководства Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что осужденный за изнасилование казахстанец сбежал из изолятора.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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