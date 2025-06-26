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Советы

Сколько стоит убрать ГБО из техпаспорта: казахстанцам озвучили пошлины и сборы

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 26 июня 2025 года, предоставили важную информацию для водителей, у кого ранее было установлено газобаллонное оборудование, сообщает Zakon.kz.

C интересным вопросом к специалистам обратился один из жителей страны. Звучал он следующим образом:

"Ранее на авто было установлено газобаллонное оборудование, и в техпаспорте имеется отметка о его наличии".

Также он поинтересовался, как снять эту отметку после демонтажа и сколько это будет стоить.

В "Правительстве для граждан" поспешили с ответом:

"Вам необходимо подать заявление на замену техпаспорта в спецЦОН и предоставить свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями, квитанции об уплате госсбора (983 тенге) и госпошлины за техпаспорт (4915 тенге), а также провести осмотр транспортного средства".

Ранее казахстанцам подробно рассказали, в каком возрасте они могут стать обладателями водительских прав.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 11:05
Казахстанцам напомнили один из важных пунктов ПДД

Кроме того, не так давно в новом видео сотрудники "Правительства для граждан" показали ошибки, которые часто совершают будущие водители при сдаче практического экзамена на права.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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