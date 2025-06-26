Сколько стоит убрать ГБО из техпаспорта: казахстанцам озвучили пошлины и сборы
Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 26 июня 2025 года, предоставили важную информацию для водителей, у кого ранее было установлено газобаллонное оборудование, сообщает Zakon.kz.
C интересным вопросом к специалистам обратился один из жителей страны. Звучал он следующим образом:
"Ранее на авто было установлено газобаллонное оборудование, и в техпаспорте имеется отметка о его наличии".
Также он поинтересовался, как снять эту отметку после демонтажа и сколько это будет стоить.
В "Правительстве для граждан" поспешили с ответом:
"Вам необходимо подать заявление на замену техпаспорта в спецЦОН и предоставить свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями, квитанции об уплате госсбора (983 тенге) и госпошлины за техпаспорт (4915 тенге), а также провести осмотр транспортного средства".
Ранее казахстанцам подробно рассказали, в каком возрасте они могут стать обладателями водительских прав.
Материал по теме
Казахстанцам напомнили один из важных пунктов ПДД
Кроме того, не так давно в новом видео сотрудники "Правительства для граждан" показали ошибки, которые часто совершают будущие водители при сдаче практического экзамена на права.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript