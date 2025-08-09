Спасатели пришли на помощь летучей мыши в Атырау

Животное залетело в квартиру двухэтажного жилого дома и не могло выбраться оттуда самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Озадаченные хозяева квартиры вызвали на подмогу спасателей. Им удалось аккуратно поймать незваного гостя и выпустить его на волю.

В МЧС также поделились рекомендациями, как действовать, если в дом нагрянула летучая мышь:

избегайте прямого контакта с ней;

уведите детей и домашних питомцев в другое помещение;

аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю.

