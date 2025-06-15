#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.92
588.91
6.44
Происшествия

Несколько автомобилей пострадали в Караганде во время опрессовки газораспределительных сетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 17:34 Фото: Zakon.kz
В Караганде во время опрессовки газораспределительных сетей случился хлопок. От ударной волны пострадали несколько автомобилей, которые стояли рядом с местом работ, сообщает Zakon.kz.

Видео с место происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

В ответ на публикацию в Отделе строительства города пояснили, что инцидент случился из-за выдавливания смеси.

"Данные сети в настоящее время не функционируют, природный газ в системе отсутствует. В настоящее время на месте находятся представители подрядной организации", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что возмещать убытки собственникам поврежденных транспортных средств будет подрядная организация.

Ранее казахстанцев встревожили кадры с пожара в Мангистауской области. На видео попал момент взрыва горящего автомобиля, который тушил один из сотрудников ДЧС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Взрыв горящей машины в Мангистау напугал казахстанцев: сотрудники ДЧС не пострадали
Происшествия
16:01, Сегодня
Взрыв горящей машины в Мангистау напугал казахстанцев: сотрудники ДЧС не пострадали
Грузовой поезд протаранил внедорожник на переезде в Алматинской области
Происшествия
14:19, Сегодня
Грузовой поезд протаранил внедорожник на переезде в Алматинской области
Житель ЗКО отдал мошенникам 200 млн, а спустя три года – еще 90 миллионов
Происшествия
13:05, Сегодня
Житель ЗКО отдал мошенникам 200 млн, а спустя три года – еще 90 миллионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: