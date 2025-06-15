Несколько автомобилей пострадали в Караганде во время опрессовки газораспределительных сетей

Фото: Zakon.kz

В Караганде во время опрессовки газораспределительных сетей случился хлопок. От ударной волны пострадали несколько автомобилей, которые стояли рядом с местом работ, сообщает Zakon.kz.

Видео с место происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАРАГАНДА| СОБЫТИЯ | НОВОСТИ (@karaganda_novosti) В ответ на публикацию в Отделе строительства города пояснили, что инцидент случился из-за выдавливания смеси. "Данные сети в настоящее время не функционируют, природный газ в системе отсутствует. В настоящее время на месте находятся представители подрядной организации", – пояснили в ведомстве. Отмечается, что возмещать убытки собственникам поврежденных транспортных средств будет подрядная организация. Ранее казахстанцев встревожили кадры с пожара в Мангистауской области. На видео попал момент взрыва горящего автомобиля, который тушил один из сотрудников ДЧС.

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