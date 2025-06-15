Несколько автомобилей пострадали в Караганде во время опрессовки газораспределительных сетей
Фото: Zakon.kz
В Караганде во время опрессовки газораспределительных сетей случился хлопок. От ударной волны пострадали несколько автомобилей, которые стояли рядом с местом работ, сообщает Zakon.kz.
Видео с место происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
В ответ на публикацию в Отделе строительства города пояснили, что инцидент случился из-за выдавливания смеси.
"Данные сети в настоящее время не функционируют, природный газ в системе отсутствует. В настоящее время на месте находятся представители подрядной организации", – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что возмещать убытки собственникам поврежденных транспортных средств будет подрядная организация.
Ранее казахстанцев встревожили кадры с пожара в Мангистауской области. На видео попал момент взрыва горящего автомобиля, который тушил один из сотрудников ДЧС.
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