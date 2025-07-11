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Происшествия

Главу отдела полиции в области Абай обвинили в стрельбе из рогатки по подчиненным

Полиция, область Абай , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 20:07 Фото: pixabay
Видео, на кадрах которого глава отдела полиции в области Абай целится в подчиненных из рогатки, попало в Сеть. В пресс-службе Департамента полиции региона прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как написали в соцсетях, таким образом начальник "воспитывает" подчиненных, при этом попирая их человеческое достоинство.

В полиции региона нам рассказали, что инспекцией по личному составу Департамента полиции области Абай с выездом на место назначено проведение служебного расследования.

"По результатам проверки будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства. Соблюдение дисциплины и законности находится на особом контроле руководства Департамента полиции", – подытожили там.

Между тем в социальных сетях распространили информацию о том, что военнослужащий из Астаны изнасиловал сотрудницу частной компании на территории военного городка. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы прокомментировали рассылку.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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