Главу отдела полиции в области Абай обвинили в стрельбе из рогатки по подчиненным

Видео, на кадрах которого глава отдела полиции в области Абай целится в подчиненных из рогатки, попало в Сеть. В пресс-службе Департамента полиции региона прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как написали в соцсетях, таким образом начальник "воспитывает" подчиненных, при этом попирая их человеческое достоинство.

В полиции региона нам рассказали, что инспекцией по личному составу Департамента полиции области Абай с выездом на место назначено проведение служебного расследования.

"По результатам проверки будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства. Соблюдение дисциплины и законности находится на особом контроле руководства Департамента полиции", – подытожили там.

Между тем в социальных сетях распространили информацию о том, что военнослужащий из Астаны изнасиловал сотрудницу частной компании на территории военного городка. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы прокомментировали рассылку.