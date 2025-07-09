В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях распространяют информацию о том, что военнослужащий из Астаны совершил изнасилование сотрудницы частной компании на территории военного городка. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы прокомментировали рассылку, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечают авторы публикации, мужчина имеет звание полковника. Тем временем в ДП Астаны подтвердили, что к ним с заявлением обратилась 47-летняя жительница столицы. Теперь начато досудебное расследование. "Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию". Пресс-служба ДП Астаны Обстоятельства происшествия выясняются, заключили 9 июля 2025 года в ведомстве. 8 июля стало известно, что ВИЧ-инфицированный казахстанец изнасиловал свою падчерицу.

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