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Происшествия

В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяют информацию о том, что военнослужащий из Астаны совершил изнасилование сотрудницы частной компании на территории военного городка. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы прокомментировали рассылку, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечают авторы публикации, мужчина имеет звание полковника.

Тем временем в ДП Астаны подтвердили, что к ним с заявлением обратилась 47-летняя жительница столицы. Теперь начато досудебное расследование.

"Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию".Пресс-служба ДП Астаны

Обстоятельства происшествия выясняются, заключили 9 июля 2025 года в ведомстве.

8 июля стало известно, что ВИЧ-инфицированный казахстанец изнасиловал свою падчерицу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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