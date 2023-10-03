Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на пресс-конференции в правительстве 3 октября прокомментировал задержание своих подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Министр поблагодарил за работу сотрудников Антикора, отметив, что "они качественно отрабатывают по обращениям МЧС". Он также подчеркнул, что осуждает факты коррупции в ведомстве.

"В частности, Ерназар (Ислам, командир взвода учебно-строевого подразделения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК. – Прим. ред.), служит в Академии гражданской защиты. Конечно, я с большим осуждением отношусь к этому человеку, но как специалист он всегда был на хорошем счету. Для меня полнейшая неожиданность, что он пошел на такой шаг. Я хотел бы внести ясность: его вина судом не определена. Поэтому рано говорить о том, что он виноват или не виноват. По второму случаю: Бекенов Ерлан совершил противоправный поступок, за что понес ответственность. Такие факты не должны быть в нашей системе, и их нужно искоренять". Сырым Шарипханов

Министр добавил, что МЧС активно работает над тем, чтобы не допускать подобных фактов.

70% коррупционных преступлений в МЧС РК совершают руководители подразделений, причем в коррупции замешан каждый второй из этих руководителей. Об этом 23 августа заявил председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали.

