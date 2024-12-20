#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.02
545.19
5.09
Общество

Настоящий богатырь родился в Костанайской области

Ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 07:52 Фото: pixabay
Жительница села Банновка Федоровского района Валентина Жорова родила сына весом ровно пять кг, сообщает Zakon.kz.

По сведениям врачей Федоровской районной больницы, операция прошла успешно, роженица чувствует себя хорошо. Для помощи новорожденному, женщина согласилась на кесарево сечение, хотя изначально планировала естественные роды. Богатыря назвали Андреем.

"На последнем УЗИ вес ребенка показал 4250 гр. Удивилась тогда, но не думала, что в итоге родится пятикилограммовый малыш", – сказала Валентина Жорова.

Медицинский персонал больницы отмечает, что такой крупный младенец – большая редкость и в их родильном отделении появился впервые.

В Казахстане планируют ужесточить требования к кандидатам, желающим усыновить детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
"Резиновые квартиры" проверит полиция в Казахстане
Общество
19:49, 19 декабря 2024
"Резиновые квартиры" проверит полиция в Казахстане
Выдавали артистам, спортсменам и силовикам: чем закончился жилищный скандал в Талдыкоргане
Общество
18:31, 19 декабря 2024
Выдавали артистам, спортсменам и силовикам: чем закончился жилищный скандал в Талдыкоргане
Северный циклон влияет на Казахстан: какая погода ожидается 20 декабря
Общество
17:55, 19 декабря 2024
Северный циклон влияет на Казахстан: какая погода ожидается 20 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: